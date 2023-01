Toter bei Zeltbrand gefunden

Nr. 0022

Bei Löscharbeiten zu einem Brand einer Zeltbehausung fanden Brandbekämpfer der Feuerwehr in der vergangenen Nacht in Kreuzberg den toten Körper eines Mannes. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Besatzung eines Funkstreifenwagens des zuständigen Polizeiabschnittes einen Brand am Tempelhofer Ufer, alarmierte die Feuerwehr und begann sofort mit eigenen Löscharbeiten. Die eingetroffenen Brandbekämpfer der Feuerwehr führten diese fort und entdeckten dabei den Körper eines toten Mannes, dessen Identität bislang noch ungeklärt ist. Die Ermittlungen zur Todesursache und den Umständen des Brandes führt eine Mordkommission in engem Austausch mit den Brandkommissariaten.