Auseinandersetzung eskaliert - Mordkommission ermittelt

Nr. 0020

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt gestern Abend in Lichtenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen gegen 18.45 Uhr zwei Personengruppen in einem Lokal an der Frankfurter Allee aufeinander. Bei einer daraus resultierenden Auseinandersetzung zwischen den Gruppen im und vor dem Lokal erlitt ein 33-Jähriger mehrere lebensgefährliche Stich- und Schussverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, in dem er sogleich notoperiert werden musste. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an.