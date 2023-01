Verursacher verstorben

Nr. 0019

Heute Nacht verstarb in einem Krankenhaus in Berlin der 78-Jährige Unfallverursacher an den Folgen seiner bei dem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen. Die Angehörigen erhielten Kenntnis.

Erstmeldung Nr. 2403 vom 19. Dezember 2023: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Gestern Nachmittag verursachte ein 78-Jähriger im Ortsteil Wilhelmstadt einen schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto die Adamstraße in Richtung Konkordiastraße. Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Toyota plötzlich auf den Gegenfahrstreifen, kollidierte zunächst mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 24-Jährigen, in der Folge mit dem Nissan eines 48-Jährigen sowie dem Peugeot einer 22-jährigen Autofahrerin. Durch die Zusammenstöße überschlug sich der Toyota des Seniors und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Alarmierte Rettungskräfte brachten den möglicherweise lebensgefährlich Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein elfjähriger Junge, der sich zum Unfallzeitpunkt als Beifahrer auf dem Rücksitz des Nissan befand, wurde leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung wurde aber abgelehnt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen. Spätere Ermittlungen ergaben, dass eine Lebensgefahr bei dem 78-Jährigen nicht mehr gegeben sei.