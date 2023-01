Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Nr. 0018

Polizisten nahmen heute früh einen Mann in Weißensee fest. Gegen 5.30 Uhr wollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, einen Supermarkt an der Berliner Allee betreten. Dabei stellten sie fest, dass die Eingangstür beschädigt war und sich im Innenraum ein Mann aufhielt, der dort hantierte. Die Mitarbeitenden alarmierten die Polizei, die den mutmaßlichen Einbrecher im Verkaufsraum festnahm. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den 26-Jährigen, der bereits Zigaretten und Lebensmittel zum Abtransport bereitgelegt hatte, in einen Polizeigewahrsam. Dort überstellten sie ihn der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord), die die weiteren Ermittlungen übernahm.