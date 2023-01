Fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen

Nr. 0016

Beleidigt und geschlagen wurde gestern Nachmittag eine Frau in Marienfelde. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 68-Jährige auf dem Luckeweg unterwegs, als sie von der gegenüberliegenden Straßenseite von einer zunächst fremden Frau fremdenfeindlich beleidigt worden sein soll. Nach der Beleidigung soll die Tatverdächtige auf die Straßenseite der 68-Jährigen gewechselt und dieser nachgegangen sein, die ihrerseits versuchte vor der mutmaßlichen Straftäterin zu entkommen. Diese holte die Beleidigte jedoch ein, soll sie zu Boden gestoßen und mit Faustschlägen angegriffen haben, wobei sie ein Schlüsselbund in der Faust getragen haben soll. Alarmierte Polizeikräfte nahmen die 41-jährige mutmaßliche Schlägerin fest und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von rund 1,8 Promille ergab. Nach Feststellung ihrer Identität entließen sie die Tatverdächtige am Ort, die sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten muss. Die 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen an den Händen. Die Ermittlungen zur Tat führt der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt.