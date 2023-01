Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Nr. 0015

Letzte Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte einen mutmaßlichen Drogenhändler in Friedrichshain fest. Gegen 23.40 Uhr wurde die Besatzung eines Streifenwagens auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches mit laufendem Motor im Kreuzungsbereich Warschauer Straße Ecke Rotherstraße stand. Nachdem die Beamtin und ihr Kollege den Wagen passiert hatten, fuhr der Fahrer erst einige Meter rückwärts und erweckte dann den Anschein, sich einer potentiellen Kontrolle entziehen zu wollen. Nachdem der Fahrzeugführer zügig in die Tamara-Danz-Straße abgebogen war, forderten die Einsatzkräfte ihn mittels Anhaltesignal auf, anzuhalten. Dieser Aufforderung kam der Mann erst verzögert nach, händigte im Rahmen der Überprüfung dann aber seine Papiere aus. Sein Beifahrer wurde ebenso kontrolliert. Weil dem eingesetzten Beamten beim Blick in den Wagen eine Papiertüte auffiel, in der sich deutlich sichtbar Drogen befanden, wurden beide Männer aus dem Fahrzeug gebeten, rechtlich belehrt und ihnen der Tatvorwurf des Drogenhandels eröffnet. Während der 35-jährige Mitfahrer daraufhin zugab, die Absicht gehabt zu haben, Cannabis zu erwerben, äußerte sich der drei Jahre ältere Fahrer nicht zum Sachverhalt. Nach telefonischer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die bei der anschließenden Durchsuchung aufgefundenen Beweismittel sichergestellt sowie das Auto beschlagnahmt. Beide Männer kamen zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung in einen Polizeigewahrsam, aus dem der Beifahrer mit Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen wurde. Der 38-jährige mutmaßliche Händler hingegen wurde für das ermittlungsführende Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert.