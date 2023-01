Fahrzeuge beschädigt

Nr. 0009

Ein mutmaßlich Alkoholisierter beschädigte heute früh mehrere geparkte Fahrzeuge in Tegel. Nach Zeugenaussagen lief der 18-Jährige gegen 5.30 Uhr durch die Bernauer Straße und trat an insgesamt 32 Autos die Außenspiegel ab. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den jungen Mann am Bernhard-Lichtenberg-Platz ausfindig machen und nahmen dessen Personalien auf. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,4 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der 18-Jährige seinen Weg fortsetzen und muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.