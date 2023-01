Mit Waffe bedroht

Nr. 0007

In Marzahn soll es in der vergangenen Nacht aus bislang unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. Dabei soll ein 19-Jähriger bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 2.40 Uhr in der Schleusinger Straße einem Jugendlichen eine Waffe an den Kopf gehalten und ihn bedroht haben. Anschließend soll der Tatverdächtige gemeinsam mit einer Komplizin auf den Bedrohten eingeschlagen haben, so dass der 14-Jährige zu Boden ging. Der Jugendliche erlitt bei dem Vorfall eine Gesichtsverletzung, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen das alkoholisierte Duo fest und überprüften dessen Personalien. Die Tatwaffe, eine Schreckschusswaffe, sowie den Waffenschein des 19-Jährigen beschlagnahmten die Einsatzkräfte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 19-Jährige und die 20-Jährige vor Ort entlassen. Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.