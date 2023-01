Getreten und mit Messer angegriffen

Nr. 0003

Im Ortsteil Altglienicke wurde in der vergangenen Nacht ein Mann angegriffen und verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll es zwischen dem 23-Jährigen und drei bislang unbekannten Personen gegen 2.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Grünbergallee zunächst zu einem Gespräch gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll die Stimmung der Unterhaltung umgeschlagen sein und einer der drei Unbekannten soll dem 23-Jährigen ins Gesicht getreten sowie ihm mit einem Messer eine Schnittverletzung am Oberkörper zugefügt haben. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Angegriffenen zur Behandlung seiner Gesichts- und Oberkörperverletzung in ein Krankenhaus, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) geführt.