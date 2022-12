Feuer in Wohnung - Seniorin verstorben

Nr. 2476

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Tempelhof gerufen. Ein 54-jähriger Mieter des Hauses in der Friedrich-Karl-Straße hatte gegen 3.15 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und wählte den Notruf. Die alarmierten Brandbekämpfer löschten das Feuer in einer im zweiten Obergeschoss liegenden Wohnung und fanden darin die 88-jährige Bewohnerin leblos auf. Umgehend eingeleitete Reanimationsversuche verliefen ohne Erfolg. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.