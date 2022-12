Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2472

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Spandau alarmiert. Nach ersten Ermittlungen soll ein zwölfjähriges Mädchen gegen 17 Uhr die Klosterstraße von den Spandau-Arcaden kommend in Richtung des gegenüberliegenden Rummelgeländes überquert haben. Ein 67-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen an den Armen sowie dem Rumpf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde wegen eines Schocks ambulant behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).