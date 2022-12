Tödlicher Verkehrsunfall

Nr. 2469

Mit tödlichem Ausgang endete heute Mittag ein Verkehrsunfall in Oberschöneweide. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 51-Jähriger gegen 12.20 Uhr mit einem Auto auf der Spindlersfelder Straße aus Richtung Wuhlheide in Richtung Oberspreestraße unterwegs. Kurz nachdem er die Wilhelm-Spindler-Brücke überquert hatte, soll der Mann mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinuntergefahren sein. Dabei überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Alarmierte Rettungskräfte bargen den 51-Jährigen und begannen sogleich, ihn zu reanimieren. Ein ebenfalls hinzugerufener Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ob der Mann an den Folgen des Unfalles oder aufgrund eines medizinischen Notfalles verstarb, ist Gegenstand der laufen Ermittlungen, die ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen hat. Angehörige des Mannes konnten verständigt werden. Zu den Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Spindlerfelder Straße, mit Fahrrichtung Oberspreestraße, zwischen Wuhlheide und der Oberspreestraße gesperrt werden.