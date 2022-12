Felgendiebstähle - Festnahme

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2468

Nach intensiven Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin nahmen Einsatzkräfte vergangene Nacht einen Mann in Steglitz fest. Seit September 2022 wurde eine Vielzahl von Diebstahlstaten in Charlottenburg-Wilmersdorf aber auch darüber hinaus festgestellt, bei denen häufig hochwertige Felgen für Fahrzeuge der Marke Mercedes Smart entwendet wurden Die Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen eine Gruppierung um einen 23-Jährigen herum, die die Taten zum Teil auf Bestellung beging. Den 23-Jährigen konnten Einsatzkräfte in der vergangenen Nacht dabei beobachten, wie dieser kurz vor ein Uhr die Umfriedung eines Fahrzeughändlers in Steglitz überwand und dort versuchte, Teile von einem Smart zu entwenden. Noch während der 23-jährige Rechtsbrecher an dem Wagen hantierte, griffen die Einsatzkräfte zu und nahmen ihn fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wagens und der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Polizistinnen und Polizisten weitere Beweismittel, darunter eine Druckluftschusswaffe im Fahrzeug des Tatverdächtigen. Die Einsatzkräfte brachten den 23-Jährigen in einen Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.