Festnahme auf frischer Tat

Nr. 2467

In Gesundbrunnen nahmen Polizeieinsatzkräfte gestern Nachmittag zwei mutmaßliche Einbrecher fest. Gegen 17.35 Uhr hebelte einer der beiden später Festgenommenen an einer Jalousie einer Parterrewohnung in der Osloer Straße und kurz darauf an einem Fenster derselben Wohnung, während sein Komplize die Tat absicherte. Über das aufgehebelte Fenster gelang dem Tatverdächtigen schließlich der Zugang zur Wohnung. Zivilfahnder, die zur Verhinderung weiterer Einbruchstaten in dem Bereich eingesetzt waren, nahmen den 35-jährigen Komplizen noch vor der Wohnung in einem Laubengang fest. Währenddessen versuchte der aktiv agierende Tatverdächtige mit einem Sprung aus einem rückwärtigen Fenster aus der Wohnung zu flüchten. Dort konnte er von weiteren Einsatzkräften festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 66-Jährigen fanden die Einsatzkräfte Geld, das er zuvor aus der Wohnung entwendet haben soll und beschlagnahmten es. In einem Fahrzeug sowie den Aufenthaltsanschriften der beiden Männer entdeckten Unterstützungskräfte Werkzeug und weiteres Diebesgut, welches sie ebenso beschlagnahmten.

Die Einsatzkräfte brachten die beiden mutmaßlichen Einbrecher schließlich in einen Polizeigewahrsam, wo sie noch heute einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen überstellt werden sollen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West).