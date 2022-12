Bus weicht Fahrzeug aus - Zwei Schwerverletzte

Nr. 2463

In Britz hat eine bislang unbekannt gebliebene Person mit ihrem Fahrzeug heute Vormittag einen Verkehrsunfall eines Linienbusses verursacht. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war der von einem 35-jährigen Fahrer gesteuerte Bus der Linie M 44 gegen 9.50 Uhr im mittleren Fahrstreifen des Buckower Damms in Richtung Britzer Damm unterwegs, als er von einem links neben ihm fahrenden Fahrzeug geschnitten wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der Busfahrer sein Fahrzeug nach rechts und kollidierte dadurch mit einer Straßenlaterne auf dem Gehweg. Der Fahrer wurde mit Schmerzen im Bauch und in einer Schulter ins Krankenhaus gebracht, wo er ebenso stationär aufgenommen wurde, wie eine 90-jährige Insassin des Busses, die sich bei dem Aufprall eine Fraktur im Oberschenkel zugezogen hatte. Eine 52-jährige Frau, die ebenfalls im Bus saß, erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen am Kopf und den Knien. Sie konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus verlassen. Die noch andauernden Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall mit fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.