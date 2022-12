Frau nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

Nr. 2457

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmstadt kam gestern Nachmittag eine Frau ums Leben. Nachbarn hatten Polizei und Feuerwehr gegen 16 Uhr zu dem Gebäude in der Straße Alt-Pichelsdorf alarmiert, weil sie einen ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gehört hatten. Bei den Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte die 79-jährige Mieterin tot in der Wohnung auf. Die noch andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.