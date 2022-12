Seniorin von Auto angefahren

Nr. 2449

Heute Morgen ereignete sich in Fennpfuhl ein Verkehrsunfall zwischen einem 77-jährigen Autofahrer und einer 88-jährigen Fußgängerin. Gegen 8 Uhr befuhr der Senior mit seinem Auto den Anton-Saefkow-Platz in Richtung Franz-Jacob-Straße. Dabei übersah er mutmaßlich die ältere Dame, die zeitgleich die Fahrbahn der Wohngebietsstraße überqueren wollte. Der 77-Jährige fuhr die Fußgängerin mit seinem Auto an, die in Folge des Zusammenstoßes stürzte und sich schwer an einem Bein und der Hüfte verletzte. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt wird. Der Autofahrer stand stark unter dem Eindruck des Geschehens, blieb aber unverletzt. Die noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost) übernommen.