Geschwindigkeitsmessanlage wieder funktionsfähig

Nr. 2448

Passend zur Weihnachtszeit tauchte eine stationäre Radaranlage der Polizei Berlin am 1. Weihnachtsfeiertag einen Teil der Frankfurter Allee in Lichtenberg in rot-blitzendes Licht. Mehrere Autofahrende, aber auch Einsatzkräfte der Verkehrspolizei bemerkten gegen 22.30 Uhr die permanente Auslösung der Geschwindigkeitsmessanlage. Mit Unterstützung einer Streifenbesatzung des Polizeiabschnitts 34 wurde das Gerät zunächst abgedeckt.

Heute sahen sich Mitarbeitende des Verkehrsdienstes die Säule an und stellten im Inneren einen Kurzschluss fest, der mutmaßlich aufgrund eines Wassereintritts in das Gehäuse verursacht worden war. Das betroffene Teil wurde ausgewechselt, der Fehler somit behoben und der nunmehr wieder ordnungsgemäße Betrieb des Geräts anschließend überprüft und sichergestellt. Zur Beruhigung kann mitgeteilt werden, dass es in der Zeit des Defekts lediglich zum Auslösen des Blitzes kam, jedoch keine Bildaufnahmen gefertigt wurden, so dass auch keine Schreiben der Bußgeldstelle verschickt werden.