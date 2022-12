In Bankfiliale eingebrochen

Nr. 2447

Heute früh wurden Einsatzkräfte wegen eines Bankeinbruchs nach Schmargendorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen stellte ein 49-jähriger Mitarbeiter der Briefzustellung im Obergeschoss einer dortigen Bankfiliale in der Kissinger Straße gegen 5.40 Uhr einen Feuerlöscher vor der Eingangstür fest. Anschließend bemerkte er, dass die Zugangstür zu den Räumlichkeiten aufgehebelt wurde und alarmierte umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass alle Automaten, Schränke und Tresore geöffnet worden waren. Darüber hinaus wurde großflächig Löschpulver verteilt und Kameras mit schwarzer Farbe beschmiert. Ein Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Bankfiliale in der Residenzstraße in Reinickendorf wird geprüft. Die weiteren Ermittlungen laufen.