Einbruch in Bankfiliale

Nr. 2446

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 12 wurden gestern Morgen gegen 9 Uhr zu einer Bankfiliale in Reinickendorf alarmiert. Mehrere Unbekannte sollen sich dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember gewaltsam Zutritt zu der Filiale in der Residenzstraße verschafft und dabei aus einem Geldautomaten Bargeld entwendet haben. Mitarbeiter einer Technikfirma hatten in einem Schacht vor der Filiale in der Residenzstraße mehrere durchtrennte Daten- und Fernmeldekabel festgestellt und die Polizei gerufen. Die unbekannten Tatverdächtigen konnten mit der Beute entkommen. Die weiteren Ermittlungen, auch zu der Frage, ob die beschädigten Kabel möglicherweise die Auslösung eines Alarms verhinderten, hat ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen. Ein Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Bankfiliale in der Kissinger Straße in Schmargendorf heute früh wird geprüft. Die Ermittlungen dauern an.