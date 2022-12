Autofahrerin und Beifahrer schwer verletzt

Nr. 2443

Gestern Nachmittag wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Lichtenrade schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die 76-Jährige gegen 16.15 Uhr mit ihrem Kleinwagen die Blohmstraße vom Gätzschmannpfad kommend in Richtung Illigstraße und verlor in Höhe der Einmündung des Hoeschweges aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen drei geparkte Pkw. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin des VW sowie ihr 80-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide mit Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden. Lebensgefahr soll für die Verletzten nicht bestehen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.