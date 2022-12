Angestellte eines Spätkaufs überfallen

Nr. 2441

In Neukölln überfiel in der vergangenen Nacht ein bisher unbekannter Mann die Angestellte eines Spätkaufs und verletzte sie. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der mit einem Tuch maskierte Mann das Geschäft in der Hermannstraße gegen 23 Uhr, begab sich zum Verkaufstresen, soll sich bei der Angestellten entschuldigt haben, dass er sie nun überfallen würde und soll versucht haben, die Kasse zu öffnen. Als die 53-Jährige ihn daran hindern wollte, sprühte der Kriminelle ihr Reizstoff entgegen, soll sie mehrfach mit Fäusten gegen den Kopf geschlagen haben und war dann ohne Beute geflüchtet. Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf, verzichtete jedoch zunächst auf eine medizinische Behandlung. Eine Absuche nach dem Tatverdächtigen verlief negativ, die Ermittlungen dauern an.