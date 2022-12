Versuchter Einbruch in Apotheke - Vier Männer festgenommen

Nr. 2438

Auf frischer Tat nahmen Polizeikräfte in der vergangenen Nacht in Britz vier Tatverdächtige nach einem versuchten Einbruch in eine Apotheke fest. Gegen 3.20 Uhr wurden in zivil eingesetzte Kräfte des Polizeiabschnitts 48 in der Fritz-Reuter-Allee auf Geräusche aufmerksam, die auf eine zerspringende Glasscheibe schließen ließen. Als sich ein Polizeibeamter daraufhin davon überzeugen wollte, woher die Geräusche stammten, kamen ihm zwei Männer entgegengerannt, die in Richtung eines auf einem Parkplatz stehenden Wagen liefen, in dem zwei weitere Personen saßen. Nach kurzer Flucht gelang es mit der Unterstützung weiterer Polizeikräfte, alle vier Tatverdächtigen im Alter von 20, 27, 33 und 39 Jahren, festzunehmen. Die Festgenommenen führten Einbruchwerkzeuge und weitere Gegenstände bei sich, die den Verdacht einer Straftat bekräftigten. An der Glasfront einer Apotheke konnten Beschädigungen festgestellt werden, ein Eindringen war jedoch nicht gelungen. Alle vier Männer wurden für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Einbruchs dauern an.