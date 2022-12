Mädchen vermisst

Nr. 2335

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Kind. Seit gestern, Donnerstag, den 22. Dezember 2022, wird die 13-jährige Jinan Beydoun aus Hakenfelde vermisst. Das Mädchen hat weder Geld noch weitere Bekleidung und auch kein Handy bei sich. Zuletzt wurde das Kind gegen 10.30 Uhr in der Neuendorfer Straße/ Kirchhofstraße/ Wröhmännerpark in Spandau gesehen.

etwa 150 cm groß

schlanke Figur

schulterlange, gewellte, dunkle Haare

Bekleidung: pinkfarbene Jogginghose, hellblaues Sweatshirt, schwarze Weste, weiße Adidas-Sportschuhe

Wer hat die Vermisste seit dem 22. Dezember 2022 gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Verbleib der 13-Jährigen geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 912444 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.