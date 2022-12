Beleidigt, geschlagen und ein Auto beschädigt - Festnahme

Nr.2428

Wegen des Verdachts der Beleidigung, der Körperverletzung und der Sachbeschädigung nahmen Polizeieinsatzkräfte gestern Abend in Steglitz einen Mann fest. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zwischen dem Tatverdächtigen und einem 31-Jährigen gegen 21.55 Uhr in der Bergstraße zu einem Streit wegen der Lautstärke einer Unterhaltung, die der 31-Jährige mit einem weiteren Mann geführt haben soll. Der später festgenommene Tatverdächtige soll sich zunächst über die Umstände beklagt haben, weshalb der Angesprochene sich entschuldigt und das Gespräch mit seinem Begleiter in regulierter Lautstärke fortgesetzt haben soll.

Anschließend soll der bis dahin Unbekannte seinen Kontrahenten fremdenfeindlich beleidigt, ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gegen das Auto des Mannes getreten haben. Der Mann erlitt bei dem Angriff leichte Gesichtsverletzungen, die von Rettungskräften am Ort behandelt wurden. Das Auto wurde leicht beschädigt. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Dabei beleidigte er auch eine Polizistin. Ein zuvor bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 40-Jährige entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.