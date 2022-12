Nr. 2427

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer Bedrohung und Beleidigung mit antisemitischem Hintergrund nach Neukölln alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 34-jähriger Mann gegen 21.40 Uhr eine Bar an der Emserstraße verlassen haben und in Richtung S- und U-Bahnhof Neukölln gegangen sein. Unvermittelt habe ein Unbekannter ihn dann antisemitisch beleidigt und bedroht. Der Tatverdächtige soll sich in Begleitung einer Frau befunden haben. Zum Zeitpunkt der Tat habe der 34-Jährige eine Kippa getragen. Als der Bedrohte sein Handy zog, flüchteten die beiden Personen in unbekannte Richtung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.