Rucksack aus Transporter gestohlen - Festnahme

Nr.2426

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Nachmittag einen mutmaßlichen Dieb in Charlottenburg fest. Nach bisherigem Kenntnisstand sahen Polizeieinsatzkräfte gegen 15.30 Uhr in der Bleibtreustraße, dass ein Mann einen Rucksack aus einem Kleintransporter entwendete, während der 27-jährige Nutzer des Fahrzeugs mit Ladetätigkeiten beschäftigt war. Der mutmaßliche Langfinger flüchtete zum S-Bahnhof Savignyplatz in eine Bahn, wo dann aber die Handschellen klickten. Der 39-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Der Rucksack samt Inhalt wurde dem 27-Jährigen wieder zurückgegeben.