Jugendlicher flüchtet vor der Polizei

Nr. 2414

Die Fahrt von zwei Jugendlichen in einem Pkw in der vergangenen Nacht durch Lichterfelde endete für den Fahrer mit diversen Strafanzeigen. Gegen 23.40 Uhr bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeiabschnitts 46 auf dem Jungfernstieg in Höhe der Königsberger Straße einen Fiat mit einem sehr jungen Fahrer am Steuer und einem etwa gleichaltrigen Beifahrer neben sich. Die Polizisten folgten dem Wagen und forderten mit entsprechenden Signalen den Fahrer zum Stopp auf, was dieser ignorierte und den Kleinwagen beschleunigte. Auf seiner Flucht missachtete der Fahrer mehrere rote Ampeln, bis schließlich auf der Bäkebrücke ein hinzualarmiertes Zivilfahrzeug des Polizeiabschnitts den Weg versperrte und der Fahrer anhielt. Als die Beamten ihr Fahrzeug verließen, um die Insassen zu kontrollieren, setzte der Jugendliche seine Fahrt jedoch plötzlich fort, stieß gegen den Zivilwagen, beschädigte diesen, flüchtete erneut und konnte zunächst unerkannt entkommen. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Gegen 1.40 Uhr entdeckten Zivilfahnder der Direktion 4 (Süd) die beiden Jugendlichen, die nun zu Fuß unterwegs waren, am Hindenburgdamm in Höhe der Klingsorstraße und stellten sie. Der 17-jährige Fahrer gab an, dass er den Fiat zwischenzeitlich in der Undinestraße abgestellt hatte und keinen Führerschein besitzt. Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde bei ihm ein Wert von über 0.5 Promille festgestellt. Nach einer Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam wurde der jugendliche Fahrer seiner Mutter übergeben. Sein ebenfalls 17 Jahre alter Begleiter wurde nach Feststellung seiner Personalien am Hindenburgdamm von seiner Mutter abgeholt.

Der 17-jährige Fahrer sieht nun Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, eines Verkehrsunfalls unter Einfluss von Alkohol, einer Verkehrsunfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges entgegen.