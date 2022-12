Fahrzeug beschädigt und mit Balsamico-Creme beschmiert - Festnahme

Nr. 2413

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Abend in Neukölln eine Frau wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen fest. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll die bis dahin Unbekannte gegen 21.10 Uhr mit einem Barhocker auf ein in der Maresch- Ecke Bartastraße abgestelltes Auto eingeschlagen haben, wodurch mehrere Fenster des Wagens zu Bruch gingen. Anschließend soll die Frau mit Balsamico-Creme ein Hakenkreuz sowie einen Schriftzug auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgetragen haben. Von Zeugen alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen die 46-Jährige fest und entfernten das aufgetragene Symbol sowie den Schriftzug von dem Wagen. Nach einer Personalienfeststellung wurde die Frau am Tatort entlassen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Sachverhalt hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.