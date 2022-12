Festnahmen nach Taschendiebstahl

Nr. 2412

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 53 nahmen heute früh zwei mutmaßliche Taschendiebe in Kreuzberg fest. Gegen 4.15 Uhr trafen ein 30-Jähriger, seine zwei Begleiter sowie zwei Männer nach dem Besuch einer Bar am Oranienplatz aufeinander. Die Männer unterhielten sich und tauschten ihre Handynummern aus. Als der 30-Jährige bemerkte, dass ihm durch sogenanntes „Antanzen“ seine Geldbörse sowie sein Smartphone aus seiner am Körper getragenen Bauchtasche entwendet wurden, verfolgte er das bereits flüchtige Duo, konnte einen der Tatverdächtigen einholen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festhalten. Die Polizisten durchsuchten den 34-Jährigen, fanden einen Teil der Tatbeute in seinen Taschen und nahmen ihn daraufhin fest. Der zweite Tatverdächtige konnte vorerst unerkannt entkommen, meldete sich jedoch kurze Zeit später telefonisch bei einem Zeugen, mit dem er ein Treffen an der Wiener Straße vereinbarte. Hier warteten bereits hinzugezogene Einsatzkräfte auf ihn, die den 36-Jährigen ebenfalls festnahmen. Nachdem die beiden Festgenommenen in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt worden waren, wurden sie der Kriminalpolizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernahm.