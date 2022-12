Mann mit schweren Schnittverletzungen im Krankenhaus

Nr. 2407

In der vergangenen Nacht wurden Polizisten des Polizeiabschnitts 22, die in anderer Sache in einem Krankenhaus in Westend im Einsatz waren, durch Mitarbeiter der Rettungsstelle auf einen schwer verletzten Mann aufmerksam gemacht. Nach Angaben des medizinischen Personals erschien der 42-Jährige gegen 21.50 Uhr in Begleitung eines unbekannt gebliebenen Mannes in der Klinik, wies stark blutende Schnittverletzungen am Kopf, Arm, Gesäß und Bein auf und gab an, dass er am Kaiserdamm von mehreren Personen angegriffen und verletzt wurde. Nach einer Erstversorgung seiner Verletzungen wurde der Mann in eine andere Berliner Klinik zur dortigen stationären Behandlung verlegt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen. Sie dauern an.