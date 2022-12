Fluchtversuch endet mit Festnahme

Nr. 2401

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr nach Britz alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 41-jähriger Fahrer zunächst durch Einsatzkräfte gegen 20.30 Uhr in der Saalestraße dabei beobachtet worden sein, wie er mit mehreren Alkoholflaschen in einen roten Kleinwagen stieg. Als er zum Zwecke einer Kontrolle aufgefordert wurde, den Wagen anzuhalten, gab der Tatverdächtige Gas und flüchtete unter anderem über die Karl-Marx-Straße, die Ballinstraße und das Sieversufer in Richtung Buschkrugallee. Der Wagen konnte später in der Woermannkehre, einer Sackgasse, aufgefunden werden. Im Innenraum versuchte sich der Fahrer, zu verstecken. Als ein Polizeibeamter die Fahrzeugtür öffnen wollte, legte der Mann unvermittelt den Rückwärtsgang ein, wodurch der Beamte von der Tür des losfahrenden Fahrzeugs getroffen wurde. Anschließend fuhr der Unbekannte vorwärts auf einen Parkplatz und versuchte von dort aus zu Fuß zu flüchten. Es gelang den Einsatzkräften, den Tatverdächtigen zu stellen und festzunehmen. Es stellte sich heraus, dass der Kleinwagen als gestohlen gemeldet war und gegen den Fahrer ein offener Haftbefehl vorlag. Ferner war der Mann ohne Führerschein unterwegs und hatte weitere Autoschlüssel bei sich, die keinem Fahrzeug zugeordnet werden konnten. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,77 Promille. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).