Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Nr. 2397

Bei einem sogenannten Alleinunfall wurde in der vergangenen Nacht in Lichtenberg eine Frau leicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein Mann gegen 0.45 Uhr mit einem Audi die Möllendorffstraße vom Loeperplatz kommend in Richtung Frankfurter Allee. Aus bislang noch nicht bekannten Gründen verlor der Fahrer in Höhe der Parkaue die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Ampelmast. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls sehr stark beschädigt. Der Fahrer soll das Unfallwrack dann verlassen haben und in Richtung Scheffelstraße zu Fuß geflüchtet sein. Im und am Pkw trafen alarmierte Rettungskräfte auf eine 30-jährige Beifahrerin, die über Kopf- und Nackenschmerzen klagte, und den 32-jährigen unverletzten Halter des Audi, der nach eigenen Angaben als Mitfahrer in dem Wagen saß und der keine weiterführenden Angaben zu dem mutmaßlichen Fahrer machen konnte. Rettungskräfte brachten die 30-Jährige in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Durch umherfliegende Trümmerteile wurde der Pkw eines 46-jährigen Mannes, der mit dem Fahrzeug an einer Ampel in der Möllendorffstraße in Höhe der Normannenstraße hielt, beschädigt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum unbekannten Fahrer dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost) übernommen. Hierfür wurde der Audi sichergestellt.