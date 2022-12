Supermarkt überfallen

Nr. 2395

Gestern Abend alarmierten Mitarbeitende eines Discounters in Spandau die Polizei. Nach den ersten Ermittlungen und Angaben der 52-jährigen Kassiererin betraten gegen 18.35 Uhr zwei maskierte Männer die Filiale in der Lynarstraße, begaben sich in den Kassenbereich, bedrohten sie mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Geld. Die 52-Jährige öffnete die Kassenlade, aus der einer der Angreifer das Geld entnahm. Mit der Beute flüchtete das Duo anschließend aus dem Supermarkt in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.