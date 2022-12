Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch

Nr. 2393

In Rudow haben Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 48 gestern Abend zwei Tatverdächtige nach einem versuchten Wohnungseinbruch festgenommen. Gegen 18 Uhr wurden die Männer durch eine Zeugin dabei beobachtet, wie sich diese auffällig im Bereich der Anwohnergärten im Selgenauer Weg bewegt haben sollen. Einer der beiden Männer habe sich dann an dem Fenster einer Erdgeschosswohnung zu schaffen gemacht, während sein Begleiter Schmiere stand. Alarmierte Kräfte der Polizei Berlin haben die beiden Tatverdächtigen im Alter von 30 und 37 Jahren noch am Tatort festgenommen und wenig später Hebelspuren an dem Fenster festgestellt. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam der Kriminalpolizei überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.