Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Nr. 2380

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte auf einen Motorradfahrer in Tiergarten aufmerksam. Nach ersten Informationen soll der 25-jährige Mann gegen 23.15 Uhr auf der Straße des 17. Juni unterwegs gewesen sein und dabei eine äußerst unsichere Fahrweise gezeigt haben. Außerdem wies das Krad defekte Rückleuchten auf. Um einer Überprüfung zu entgehen, beschleunigte der Motorradfahrer unvermittelt und fuhr in Richtung Spreeweg davon. Während seiner Flucht missachtete er zwei rote Ampeln, fuhr über eine Mittelinsel sowie auf die Gegenfahrbahn, wobei es mehrfach beinahe zu Unfällen mit anderen Verkehrsteilnehmenden kam. Nachdem er am Schloss Bellevue gegen einen Zaun prallte, konnte der Mann festgenommen werden. Er gab an, zuvor Cannabis konsumiert und keinen Führerschein zu haben. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Das Motorrad wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).