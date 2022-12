Beifahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Nr. 2379

Bei einem Verkehrsunfall in Westend wurde eine 43-jährige Frau gestern Abend schwer verletzt. Gegen 19.10 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit einem Pkw der Marke VW gegen 19.10 Uhr die Halenseestraße in Richtung Kaiserdamm. Auf Höhe des Messedamms soll der Mann nach ersten Erkenntnissen bei Rot in den dortigen Kreuzungsbereich eingefahren sein, wobei er mit einem von einem 56-Jährigen gesteuerten Auto der Marke Smart zusammenstieß, mit dem dieser nach dem bisherigen Ermittlungsstand bei Grün nach links in Richtung Bahnhof Westkreuz abbog. Die 43-jährige Beifahrerin im Smart wurde mit Verletzungen im Bereich des Rumpfes und am Kopf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Die noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsunfalldelikte der Polizeidirektion 2 (West).