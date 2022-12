Vermeintliche Autoknacker kollidieren mit Einsatzwagen

Nr. 2377

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines vermeintlichen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug in die Bredowstraße nach Moabit alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach soll ein Taxifahrer gegen 22 Uhr beobachtet haben, wie sich mehrere unbekannte männliche Personen an einem parkenden Transporter zu schaffen machten, Kisten entnahmen, diese in einen anderen Wagen einluden und davonfuhren. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und beobachtete einen weiteren Fahrzeugwechsel. Er informierte die Einsatzkräfte, die den Wagen im Fließverkehr aufspüren konnten. Im Zuge der Nacheile kam es im Kreuzungsbereich Alt-Moabit und Gotzkowskystraße zu einer frontalen Kollision zwischen einem Einsatzwagen der Berliner Polizei, der mit Sonder- und Wegerechten auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs fuhr, und dem Fluchtfahrzeug. Eine 25-jährige Polizeibeamtin sowie ihr 39-jähriger Kollege erlitten dabei schwere Verletzungen und wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Tatverdächtigen aus dem Fluchtfahrzeug versuchten zunächst zu Fuß weiter zu flüchten, zwei von ihnen konnten jedoch wenig später im Nahbereich aufgespürt werden. Sie erlitten leichte Verletzungen und wurden nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus eingeliefert. An den beiden verunfallten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).