In diesem Zusammenhang fragt die Kriminalpolizei:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30, Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664 – 913555 oder per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de entgegen. Ebenso kann jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.