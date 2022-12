Fünfjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2372

Bei einem Verkehrsunfall in Köpenick wurden gestern Nachmittag eine 32-jährige Frau und ein fünfjähriger Junge verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen fuhr ein 16-Jähriger gegen 16.20 Uhr mit einem Leichtkraftrad in der Wendenschloßstraße in Richtung Müggelheimer Straße. Weil er nach rechts in die Dorotheenstraße abbiegen wollte, wechselte er vom linken in den rechten Fahrstreifen, als die 32-Jährige mit dem Fünfjährigen und ihrer vier Jahre alten Tochter auf die Fahrbahn trat. Der Jugendliche konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge, der sich eine Platzwunde am Kopf zuzog, kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 32-Jährige wurde nach der ambulanten Behandlung eines Hämatoms am Kopf im Krankenhaus von dort entlassen. Die Vierjährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall wurde ein Auto leicht beschädigt. Die noch andauernden Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).