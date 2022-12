Räuberische Erpressung in Lebensmitteldiscounter

Nr. 2371

Mit einer Schusswaffe bedrohte gestern Abend ein bisher unbekannter Mann zwei Angestellte eines Lebensmitteldiscounters in Altglienicke und forderte Geld. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der maskierte Mann gegen 20.45 Uhr eine Mitarbeiterin des Geschäfts in der Ortolfstraße mit einer Schusswaffe bedroht, sie in den Kassenbereich gedrängt und Geld gefordert haben. Mit Beute flüchtete der Täter wenig später ruhigen Schrittes aus dem Geschäft, verletzt wurde niemand. Eine Absuche der Umgebung durch die alarmierte Polizei verlief negativ. Gegen 20 Uhr soll ein ebenfalls bewaffneter Mann in der Schönefelder Chaussee bei einem anderen Discounter versucht haben, einen Ladendiebstahl zu begehen und hierbei auch einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht haben. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft. Die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung, einem versuchten Ladendiebstahl mit Waffen und einer Bedrohung mit Waffen, dauern an.