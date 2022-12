Tankstelle überfallen

Nr. 2370

Gestern Nachmittag wurde die Polizei zu einer Tankstelle in Reinickendorf alarmiert. Nach Angaben der 17-jährigen Angestellten betrat gegen 17.50 Uhr ein junger Mann als vermeintlicher Kunde den Verkaufsraum der Tankstelle an der Scharnweberstraße, zog plötzlich ein Reizstoffsprühgerät aus der Tasche, bedrohte sie damit und forderte die Herausgabe von Geldscheinen. Als der 34-jährige Kollege der Jugendlichen in einem Nebenraum auf die Situation aufmerksam wurde und zu der 17-Jährigen in den Tresenbereich trat, bedrohte der Tatverdächtige auch ihn mit dem Spray. Die Bedrohten übergaben Geld und zudem geforderte Zigarettenschachteln an den Räuber. Dieser flüchtete anschließend von der Tankstelle in Richtung Klixtraße. Die Verkäuferin stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehenen und wurde durch die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens ambulant am Ort behandelt. Ihr Kollege blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.