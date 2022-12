Polizeibeamten angegriffen und Widerstand geleistet

Nr. 2363

Ein Mann soll gestern Abend in Dahlem erst gegen einen Funkwagen getreten, dann versucht haben, einen Polizeibeamten zu schlagen und anschließend bei seiner Festnahme erheblich Widertand geleistet haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand saßen eine Polizeibeamtin und ihr Kollege gegen 21 Uhr in ihrem Funkwagen in der Clayallee, nachdem sie einen Verkehrsunfall aufgenommen hatten. Plötzlich soll der 39-Jährige von hinten an den Polizeiwagen herangetreten sein und gegen diesen getreten haben, ohne diesen dabei zu beschädigen. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim. Die Polizeikräfte folgten ihm mit dem Einsatzwagen, um ihn auf sein Verhalten anzusprechen. Dabei soll der 39-Jährige gegen ein Kleinkraftrad getreten und dieses dabei beschädigt haben. Kurz vor dem Eingang zum U-Bahnhof holten die Einsatzkräfte den Mann ein, stiegen aus und sprachen den Tatverdächtigen an. Dieser soll sich dann unvermittelt umgedreht und in Richtung des Polizeibeamten geschlagen haben. Dieser konnte dem Schlag ausweichen und somit verhindern, dass er getroffen wird. Bei der anschließenden Festnahme soll der Tatverdächtige erheblichen Widerstand geleistet haben, sodass die Einsatzkräfte Zwangsmaßnahmen anwenden mussten, um den Widerstand zu brechen und ihm Handfesseln anzulegen zu können. Darüber hinaus soll der 39-Jährige die beiden Polizeikräfte beschimpft und bedroht haben. Die Polizeibeamtin und ihr Kollege erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Auch der Tatverdächtige war leicht verletzt, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Nach seiner Personalienfeststellung wurde der 39-Jährige in eine psychiatrische Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen.