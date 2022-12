Schüsse auf Spätkauf

Nr. 2362

Passanten alarmierten gestern Abend die Polizei zu einem Geschäft in Moabit. Kurz vor 19.30 Uhr bemerkten mehrere Zeugen einen maskierten Mann auf dem Gehweg vor einem Spätkauf in der Straße Alt-Moabit, wie dieser aus einer Handfeuerwaffe mehrere Schüsse durch die Schaufensterscheibe des Ladens ins Innere abgab. Nach Angaben des 57-jährigen Verkäufers betrat der Maskierte danach den Verkaufsraum, schoss erneut, pöbelte aggressiv und lautstark und warf mit Flaschen um sich. Anschließend verließ der Schütze den Spätkauf und flüchtete in Richtung Stromstraße.

Der Angestellte und zwei unbekannt gebliebene Kunden, die fluchtartig den Laden verlassen hatten und beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr am Ort waren, blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Ermittlungen zu der versuchten gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.