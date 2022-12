Verkehrsunfall mit Löschfahrzeug

Nr. 2353

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Löschfahrzeug kam es heute Vormittag in Mitte. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war das Einsatzfahrzeug gegen 9.40 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn in der Voltairestraße unterwegs. Als es bei rotem Ampellicht die Alexanderstraße geradeaus in Richtung Magazinstraße überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Auto, das in Richtung Grunerstraße fuhr. Eine in dem Wagen sitzende Sechsjährige kam mit Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der 40 Jahre alte Autofahrer blieb, wie auch der 22-jährige Fahrer des Löschfahrzeugs, unverletzt. Der 56-jährige Beifahrer des Einsatzfahrzeuges zog sich hingegen leichte Verletzungen am Rücken zu und kam zur weiteren Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus. Die übrigen Kollegen kamen mit dem Schrecken davon. Wegen der Unfallaufnahme kam es bis etwa 12 Uhr zu Sperrungen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.