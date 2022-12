Nr. 2350

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in einen Discounter in Blankenburg ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher gegen 1.15 Uhr über das Dach Zutritt ins Geschäftsinnere. Im Büro der Filiale in der Treseburger Straße öffneten sie einen Safe und erbeuteten dort gelagertes Geld. Die Absuche der Umgebung blieb erfolglos. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion1 (Nord) übernommen.