Abbiegeunfall mit Lastkraftwagen

Nr. 2346

Bei einem Abbiegeunfall, der sich gestern Mittag in Niederschöneweide ereignete, erlitt ein 61-Jähriger schwere Verletzungen. Als der Fahrradfahrer gegen 12 Uhr die Fahrbahn der Köpenicker Landstraße bei grünem Ampellicht überquerte, wurde er von einem nach rechts in die Minna-Todenhagen-Straße abbiegenden 34-jährigen Lastkraftfahrer angefahren. Der Radfahrer stürzte daraufhin zu Boden und soll gemäß Zeugen vom Lkw überrollt worden sein. Dabei erlitt er Verletzungen am Kopf und am Oberkörper, mit denen er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen. Sie dauern an.