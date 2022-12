Durch Sichtbehinderung von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Nr. 2321

Heute Vormittag kam ein Mann in Müggelheim von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 23-Jährige gegen 11.15 Uhr aus Richtung Gosen kommend, auf der Gosener Landstraße in Richtung Müggelheim unterwegs. Infolge nicht beseitigten Schnees auf der Frontscheibe, und dadurch entstandener Sichtbehinderungen, kam der 23-Jährige mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Kombi und blieb schließlich auf der rechten Seite liegen. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete, half dem nur leicht verletzten 23-Jährigen aus dem Auto heraus. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Brandbekämpfer der Feuerwehr bargen den Wagen und stellten ihn am rechten Fahrbahnrand ab. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die Gosener Landstraße für den Fahrzeugverkehr bis 12.40 Uhr vollständig gesperrt.