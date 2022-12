Brand in Seniorenheim

Nr. 2320

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr wurden heute Morgen zu einem Brand in Neukölln alarmiert. Gegen 6.40 Uhr meldete ein Pfleger eines Seniorenheims an der Schudomastraße, dass es in einem im dritten Obergeschoss gelegenen Patientenzimmer brennen würde. Am Ort eingetroffene Brandbekämpfer löschten die Flammen, während parallel dazu eine 97-jährige Bewohnerin sowie der 32-jährige Pfleger mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht wurden. Zwei weitere Senioren im Alter von 82 und 92 wurden zwischenzeitlich in einen warmen Einsatzwagen verbracht. Sie hatten keinerlei Beschwerden und kamen später auf anderen Etagen der Pflegeinrichtung unter. Mit Beendigung der Löscharbeiten bargen die Feuerwehrkräfte einen Leichnam im betroffenen Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um die 74-jährige Bewohnerin des Zimmers. Eine abschließende Identifikation steht derzeit noch aus. Für den Zeitraum der Löscharbeiten blieb die Schudomastraße zwischen Braunschweiger Straße und Mereschstraße vollständig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen, die derzeit auf eine fahrlässige Brandstiftung hindeuten, führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.