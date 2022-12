Sachbeschädigung an Parteigebäude

Nr. 2311

Unbekannt Gebliebene beschädigten in der vergangenen Nacht die Bundesgeschäftsstelle einer Partei in Mitte. Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin bemerkte kurz nach 3 Uhr einen an der Fassade des Hauses am Platz vor dem Neuen Tor angebrachten Schriftzug in der Größe von rund 450×150 Zentimetern. Ebenso stellte er sowohl an der Hauseingangstür als auch auf dem Gehweg großflächig verteilte rote Farbe fest. Nachdem die Schäden von alarmierten Kräften des Polizeiabschnittes 56 fotodokumentiert und etwaige Zeuginnen und Zeugen zum Sachverhalt befragt wurden, übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts die weiteren Ermittlungen. Sie dauern an.